Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні

13:40 29.08.2019   Турция

Туреччина не сприймає відносини з Росією як альтернативу співпраці з Україною.

Про це заявив голова МЗС Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з естонським колегою Урмасом Рейнсалу в Таллінні, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Anadolu.

За словами Чавушоглу, Анкара розвиває зв'язки не лише з Росією, але і з багатьма іншими країнами, зокрема з Україною і Естонією.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму, чого не скажеш про деякі країни Заходу, які час від часу забувають про цей факт", - сказав турецький міністр.

Очільник дипломатії підкреслив, що співпраця Анкари з Москвою не повинна також сприйматися як альтернатива членству Туреччини в НАТО або розвитку зв'язків з ЄС.

Чавушоглу назвав присутність Росії в регіоні "реальністю, яку потрібно визнавати".

"Хоча в двосторонніх зв'язках з Москвою мають місце певні складності, пов'язані з діями режиму Башара Асада, Туреччина і Росія прагнуть врегулювати проблеми в Сирії в рамках астанинського і сочинського процесів", - сказав міністр.

Коментуючи ймовірність закупівлі російських літаків п'ятого покоління, Чавушоглу нагадав, що контракт на поставку російських ЗРК С-400 в Туреччину був укладений після того, як США відмовилися продавати турецькій стороні системи ППО.

"Туреччина гостро потребувала систем ППО і тому була змушена придбати ЗРК С-400. Ми все ще є одними з 9 учасників програми створення літаків п'ятого покоління F-35 і вже перерахували під неї 1,4 мільярда доларів. Американська сторона сьогодні створює ряд проблем для Анкари з цього питання. Туреччина готова придбати F-35 і виробляє ряд комплектуючих для цього літака. Якщо не вийде з F-35, то ми будемо шукати заміну хоча і не прагнемо до цього варіанту розвитку подій ", - сказав міністр.



Ще на цю тему:

18:51 26.08.2019
Ердоган заявив, що турецькі війська скоро ввійдуть на схід Сирії
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
08:41 14.08.2019
Військова співпраця США з Туреччиною триватиме - генерал Херріген
20:10 07.08.2019
Другий турецький корабель почав бурові роботи біля Кіпру
20:40 06.08.2019
Ердоган оголосив про наближення нової операції Туреччини у Сирії
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
09:43 02.08.2019
Ердоган відправив у відставку півсотні генералів та адміралів
20:49 29.07.2019
Ексмер Анкари незадовго до кінця каденції найняв у муніципалітет 853 людини
12:20 24.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:49 15.07.2019
Лідер турецьких кіпріотів пропонує спільний енергетичний комітет на тлі суперечки з Анкарою
18:44 10.07.2019
Туреччина відкинула заяви ЄС і Греції про нелегальне буріння біля Кіпру
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:40 29.08.2019
Азербайджан построит платформу на нефтяном месторождении в Каспийском море
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
18:00 29.08.2019
Десятки российских банков в ближайший год ждет крах
16:30 29.08.2019
В корпорации "МИГ" заявляют о работе с МО по созданию нового дальнего истребителя-перехватчика
15:50 29.08.2019
ЮВО: Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» "уничтожили" условного противника в горах Северной Осетии
14:40 29.08.2019
ЮВО: Бомбардировщики "уничтожили" ангары с самолетами и объекты инфраструктуры условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
18:30 29.08.2019
Міністри ЄС не домовилися про військово-морську місію в Ормузькій протоці
13:40 29.08.2019
Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні
09:00 29.08.2019
В России считают, что пока рано говорить о продаже Турции истребителей Су-35 или Су-57
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
Всі новини країни
Украина Украина
19:00 29.08.2019
Крым решили полностью газифицировать за счет российского бюджета
18:50 29.08.2019
Модернізований БТР-50 успішно пройшов чергові випробування / Фото
18:40 29.08.2019
У Аксенова заберут часть полномочий, а большинство его замов лишится постов - росСМИ
18:20 29.08.2019
В оккупированном Севастополе статус резидентов СЭЗ имеют 426 налогоплательщиков
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд