Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
|13:20 29.08.2019
|Грузия
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews, вышедшему в эфир в среду, 28 августа, передает Грузия.Онлайн.
"Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем", - сказала она.
Зурабишвили напомнила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.
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