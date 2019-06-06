В Республике Молдова 29 августа с официальным визитом будет находиться советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

В соответствии с согласованной программой визита, премьер-министр Майя Санду встретит высокопоставленного гостя в 08:15 в здании правительства, пишет trm.md.

После двусторонней встречи состоится пресс-конференция Майи Санду и Джона Болтона.

«Тот факт, что чиновник такого ранга посещает нашу страну, является сигналом поддержки Республики Молдова», написала на своей странице в социальной сети Facebook глава исполнительной власти Майя Санду.

В пресс-релизе правительства сообщается, что в период с 31 августа по 4 сентября намечен официальный визит молдавской делегации во главе с Майей Санду в Соединённые Штаты Америки.