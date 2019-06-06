Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
|13:00 29.08.2019
|Молдова
В Республике Молдова 29 августа с официальным визитом будет находиться советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
В соответствии с согласованной программой визита, премьер-министр Майя Санду встретит высокопоставленного гостя в 08:15 в здании правительства, пишет trm.md.
После двусторонней встречи состоится пресс-конференция Майи Санду и Джона Болтона.
«Тот факт, что чиновник такого ранга посещает нашу страну, является сигналом поддержки Республики Молдова», написала на своей странице в социальной сети Facebook глава исполнительной власти Майя Санду.
В пресс-релизе правительства сообщается, что в период с 31 августа по 4 сентября намечен официальный визит молдавской делегации во главе с Майей Санду в Соединённые Штаты Америки.
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