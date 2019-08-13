Вспышка менингита среди детей в Севастополе не связана с купанием в море, уверяют оккупанты
|12:40 29.08.2019
|Севастополь
В настоящее время в инфекционной больнице оккупированного Севастополя находятся 16 детей с диагнозом «менингит».
По мнению родителей, причина — в купании на городских пляжах, пишет ForPost.
Источник в "департаменте здравоохранения" подтвердил изданию, что в настоящее время в инфекционке действительно лежат 20 детей с вирусным серозным менингитом, но причиной их болезней вряд ли стало море.
«Этот вирус вообще откуда угодно можно подхватить. Чаще всего серозный менингит вызывает вирусная инфекция, и передаётся она воздушно-капельным путём. То есть если, например, родители с ребёнком едут в маршрутке, и взялся за поручень, за который до этого держался носитель вируса, то тоже очень велика вероятность заражения», — отметил собеседник.
Кроме того, добавил он, на этой неделе отмечается "явный спад купавшихся в море среди пациентов медучреждения".
«Это обычная ситуация для Севастополя в августе–сентябре, но этот сезон у нас потише по сравнению с прошлым годом», — отметил источник ForPost.
Летом 2018 года в Севастополе первичный диагноз «серозный менингит» в Севастополе был поставлен в 210 случаях.
Ще на цю тему:
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
В сентябре Севастополь столкнется с отключением электроэнергии
МЗС РФ опублікувало карту Росії без Криму
Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання — Мін'юст
"Укренерго" подала позов проти Росії через втрачені активи в Криму
Волкер назвал уход России из Крыма условием восстановления G8
«Європейська солідарність» пропонує у віце-спікери Джемілєва
Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що виникла пауза стосовно указу про помилування
Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі