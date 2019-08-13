В настоящее время в инфекционной больнице оккупированного Севастополя находятся 16 детей с диагнозом «менингит».

По мнению родителей, причина — в купании на городских пляжах, пишет ForPost.

Источник в "департаменте здравоохранения" подтвердил изданию, что в настоящее время в инфекционке действительно лежат 20 детей с вирусным серозным менингитом, но причиной их болезней вряд ли стало море.

«Этот вирус вообще откуда угодно можно подхватить. Чаще всего серозный менингит вызывает вирусная инфекция, и передаётся она воздушно-капельным путём. То есть если, например, родители с ребёнком едут в маршрутке, и взялся за поручень, за который до этого держался носитель вируса, то тоже очень велика вероятность заражения», — отметил собеседник.

Кроме того, добавил он, на этой неделе отмечается "явный спад купавшихся в море среди пациентов медучреждения".

«Это обычная ситуация для Севастополя в августе–сентябре, но этот сезон у нас потише по сравнению с прошлым годом», — отметил источник ForPost.

Летом 2018 года в Севастополе первичный диагноз «серозный менингит» в Севастополе был поставлен в 210 случаях.