Главы МИД и Минобороны РФ и Франции встретятся 9 сентября после семилетнего перерыва

12:20 29.08.2019   Россия

Встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "два плюс два" состоится после многолетнего перерыва 9 сентября в Москве.

Об этом сообщила в среду, 28 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.
       
"Возобновление контактов с французскими партнерами в этом формате после многолетнего перерыва - напомню, что предыдущая встреча прошла в Париже 31 октября 2012 года - является результатом заданной президентами наших стран позитивной динамики двусторонних отношений и отвечает стремлениям Москвы и Парижа развивать и углублять политический диалог по актуальным вопросам международной повестки дня", - сказала Захарова.
       
По ее словам, "в центре дискуссии - проблематика безопасности на европейском континенте, стратегическая стабильность, обстановка в Сирии, Ливии, Венесуэле, на Украине". 
       
"Особое внимание будет уделено вопросам недопущения размещения оружия в космосе. Министры обсудят складывающую ситуацию вокруг Ирана, включая усилия России и Франции по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы", - сообщила Захарова.
       
Она сообщила, что будут также рассмотрены вопросы, связанные с корейским урегулированием и ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
       
Захарова проинформировала, что министры иностранных дел и обороны России и Франции сначала проведут переговоры в двустороннем формате, за которыми последует пленарное заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности.



Ще на цю тему:

18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
16:21 26.08.2019
Вибух під Архангельськом: у РФ розповіли про склад радіоактивної хмари
11:41 22.08.2019
Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8
10:59 06.08.2019
У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка
11:10 05.08.2019
Росія звинуватила США і Німеччину в організації протестних акцій
14:08 02.08.2019
Оператор Nord Stream 2 не збирається зупиняти проєкт через санкції США
08:39 02.08.2019
Росія анонсувала відплату британським ЗМІ за покарання RT
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
08:37 29.07.2019
Макрон прийме Путіна у Франції напередодні саміту G7
16:40 22.07.2019
​У Росії зробили гучну заяву щодо об'єднання з Білоруссю
12:44 18.07.2019
Лавров вважає політизованою позицію Данії щодо "Північного потоку-2"
17:37 15.07.2019
Индия и РФ договорились заключать оборонительные соглашения в нацвалюте
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:20 29.08.2019
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
10:40 29.08.2019
В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 29.08.2019
Советник президента США прибыл в Молдову с официальным визитом
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
Всі новини країни
Россия Россия
12:20 29.08.2019
Главы МИД и Минобороны РФ и Франции встретятся 9 сентября после семилетнего перерыва
11:40 29.08.2019
ЮВО: Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы ЧФ вышли на полигоны боевой подготовки
10:00 29.08.2019
ЮВО: Более 40 складов с боеприпасами и 50 продовольственных пунктов развернуто для обеспечения штабных учений
09:20 29.08.2019
В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
13:40 29.08.2019
Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні
09:00 29.08.2019
В России считают, что пока рано говорить о продаже Турции истребителей Су-35 или Су-57
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкарі
Всі новини країни
Украина Украина
12:40 29.08.2019
Вспышка менингита среди детей в Севастополе не связана с купанием в море, уверяют оккупанты
12:00 29.08.2019
Покази засекреченого свідка будуються на припущеннях, - адвокат фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» із Севастополя
11:20 29.08.2019
Українського політв'язня Олега Сенцова привезли до Москви, - ЗМІ
11:00 29.08.2019
Трамп перевірятиме програми військової допомоги Україні
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд