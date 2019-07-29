Встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции в формате "два плюс два" состоится после многолетнего перерыва 9 сентября в Москве.

Об этом сообщила в среду, 28 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет Интерфакс.



"Возобновление контактов с французскими партнерами в этом формате после многолетнего перерыва - напомню, что предыдущая встреча прошла в Париже 31 октября 2012 года - является результатом заданной президентами наших стран позитивной динамики двусторонних отношений и отвечает стремлениям Москвы и Парижа развивать и углублять политический диалог по актуальным вопросам международной повестки дня", - сказала Захарова.



По ее словам, "в центре дискуссии - проблематика безопасности на европейском континенте, стратегическая стабильность, обстановка в Сирии, Ливии, Венесуэле, на Украине".



"Особое внимание будет уделено вопросам недопущения размещения оружия в космосе. Министры обсудят складывающую ситуацию вокруг Ирана, включая усилия России и Франции по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы", - сообщила Захарова.



Она сообщила, что будут также рассмотрены вопросы, связанные с корейским урегулированием и ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).



Захарова проинформировала, что министры иностранных дел и обороны России и Франции сначала проведут переговоры в двустороннем формате, за которыми последует пленарное заседание Совета сотрудничества по вопросам безопасности.