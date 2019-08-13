ЮВО: Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы ЧФ вышли на полигоны боевой подготовки
|11:40 29.08.2019
|Россия
Подразделения береговой артиллерии Новороссийской военной морской базы Черноморского флота страны-агрессора, дислоцированные в Краснодарском крае, подняты по учебной тревоге.
Мероприятие проходит в рамках начавшегося командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
По замыслу учения противокорабельные артиллерийские комплексы «Берег», ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» выдвинулись в район формирования колонн и совершили марш на полигоны боевой подготовки, расположенные на Таманском полуострове.
В ходе выдвижения в район выполнения задач военнослужащие провели учение по отражению воздушных ударов и нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также отработали мероприятия инженерной, радиационной и химической разведки маршрутов выдвижения.
После прибытия на полигон боевой подготовки личный состав развернул полевой лагерь, оборудовал места стоянки техники и огневые позиции для ракетных комплексов и береговой артиллерии.
Учения корабельных сил Черноморского флота проходят по общему замыслу в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
Мероприятия проводятся в акватории Черного моря и на шести полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.
На учения привлечены более 8 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц военной и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка 10 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.
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