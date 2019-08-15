Українського політв'язня Олега Сенцова привезли до Москви, - ЗМІ

11:20 29.08.2019   Крым

Відомого українського  політв'язеня Олега Сенцова етапували до столиці Росії

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Незыгарь".

За інформацією джерела "Незыгаря", політв'язень Олег Сенцов залишив табір у Лабитнангах.

Зараз він начебто перебуває уже в Москві.

Нагадаємо, 24 серпня український політв'язень Кремля Олег Сенцов отримав премію "Нептун" фестивалю Solidarity of Arts в Польщі.

Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала в окупованому Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли в Москву, в слідчий ізолятор у Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Вона тривала 145 днів.



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