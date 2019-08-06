Президент США Дональд Трамп у розмовах з помічниками запропонував перевірку Ініціативи безпекової допомоги Україні (Ukraine security assistance initiative), і це може тимчасово заморозити освоєння передбачених бюджетом США на цей рік коштів.

Як повідомляє Укрінформ, про це з посиланням на джерела в Білому домі, повідомляє американське видання Politico.

“Президент Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки здійснити перевірку програми фінансування, відому як «Ініціатива безпекової підтримки України», аби переконатися, що кошти використовуються з найкращих міркувань для інтересів США», - цитує Politico слова високопоставленого посадовця Білого дому, не називаючи його ім‘я.

Видання нагадує, що це відбувається на тлі запитань щодо ставлення Трампа до Росії, що множаться після вихідних, коли президент США «применшував військове вторгнення до України та просував ідею повернення Росії до Групи семи».

Politico також зауважує, що саме військова підтримка Україні є показником політики уряду США у протидії Кремлю. Коли 2017 року адміністрація Трампа схвалила продаж Україні летального озброєння, це слугувало аргументом, що попри лояльну до Росії публічну риторику, американський президент насправді провадить жорстку політику щодо Москви.

«Зменшення цієї підтримки може піддати Трампа звинуваченням у прихильній до Москви політиці», - зазначає видання.

Інше анонімне джерело Politico в адміністрації Трампа повідомляє, що президент США хоче переконатися, що інтереси США знаходяться у пріоритеті, коли йдеться про програми іноземної підтримки, а також хоче бути впевненим, що інші країни «платять свою частку».

Переглядом програми, за даними видання, займаються радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і міністр оборони Марк Еспер.

«Пояснення не влаштовують законодавців на Капітолійському пагорбі, де члени обидвох партій давно тиснуть задля збільшення військової підтримки для України та більших зусиль США зі стримування Росії у східній Європі», - пояснюють автори статті.

Видання наводить слова Тома Маліновскі, демократа від штату Нью-Джерсі, який є членом комітету закордонних справ Палати представників Конгресу США: «Це матиме щонайменше тимчасовий ефект… Ширша проблема тут у тому, що Трамп знову поводить себе як російський агент».

Politico зауважує, що коли програма знаходиться під переглядом, кошти витрачати не можна. Водночас, виділена на цей рік сума у $250 млн. має бути повністю освоєна до кінця податкового року - тобто до 30 вересня.

Автор статті нагадує, що недавні плани Трампа зі скорочення іноземної допомоги в цілому вже викликали серйозний спротив в обидвох партіях Конгресу і в результаті президент США відмовився від намірів скорочувати їхні обсяги.

Варто додати, що публікація статті викликала ряд обурених коментарів від традиційних американських оглядачів відносин США та України.

«Що може бути більш в інтересах Сполучних Штатів, аніж підтримка дружньої демократії у протистоянні російській агресії?» - написала у відповідь на статтю експертка Центру Вільсона Інституту Кеннана Ніна Янковіч.

«Чи знає Трамп, що його радник з національної безпеки тільки-но був у Києві і казав багато слів на підтримку (України - ред.), чи не так?» - питає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

«Можливо, таким чином Трамп посилає сигнал Україні, що не треба продавати стратегічне підприємство - «Мотор Січ» - членові Шанхайської організації співробітництва», - допускає оглядачка Аріяна Ґіць.

Аналітикіня з політики США щодо РФ, журналістка Washington Post Юлія Девіс нагадує, що Трамп ще перед висуванням у президенти США від Республіканської партії просив політичну силу виключити з програми партії підтримку Україні та зазначає у відповідь на статтю, що «У Кремлі нині чути, як відкорковують шампанське».

Нагадаємо: в оборонному бюджеті США на 2019 рік передбачається надання Україні 250 млн. доларів США на цілі посилення безпеки і оборони в рамках програми «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Ця сума включає кошти на зброю, тренування, обладнання та допомогу з розвідувальними даними.

Ініціатива заснована наприкінці 2015 року для допомоги Україні у відсічі російської агресії.