Північно-Кавказький окружний військовий суду 28 серпня допитав у справі Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в організації осередку «Хізб ут-Тахрір», засекреченого свідка під псевдонімом Сергєєв.

Про це виданню Крим.Реалії розповів адвокат Сергій Легостов.

Показання засекреченого свідка, за словами захисника, не підтверджують членство Сейтосманова в «Хізб ут-Тахрір» і багато в чому «будуються на припущеннях».

«За версією свідка, він познайомився з Енвером (обвинуваченим – КР) восени 2017 року в мечеті після молитви. Показання свідка повністю будуються на припущеннях. Наприклад, він не зміг відповісти на питання, звідки йому відомо, що Енвер є членом партії «Хізб ут-Тахрір». Крім того, свідок підтвердив, що мій підзахисний не пропонував йому вступити в цю партію», – розповів Легостов.

Раніше стало відомо, що Енвера Сейтосманова відносять до організаторів осередку «Хізб ут-Тахрір».

На початку серпня в Північно-Кавказькому окружному військовому суді відбулося перше засідання по суті у севастопольській «справі Хізб ут-Тахрір», фігурантом якої є Енвер Сейтосманов.

На початку липня суд у Ростові-на-Дону через відеоконференцзв'язок на шість місяців продовжив арешт Сейтосманову – до 20 грудня.

А наприкінці липня Енвера Сейтосманова етапували з СІЗО Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Братів Ернеса та Енвера Сейтосманових російські силовики затримали 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського району Севастополя після проведених обшуків.

Ернеса згодом відпустили. Енверу вручили постанову про порушення кримінальної справи. Його звинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК Росії («Організація діяльності терористичної організації»).