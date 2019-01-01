Непризнанная Осетия обратилась к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния.

Об єтом говорится в заявлении МИД "республики", распространенном в среду, 29 августа, вечером, передает Интерфакс.

"МИД Южной Осетии" выражает серьезную обеспокоенность в связи с предпринимаемыми Грузией шагами в отношении оккупированнной Россией территории, сопровождающимися нарастанием присутствия грузинских силовых структур по всему периметру "госграницы".

"Так, в непосредственной близи от жилых домов в селе Цнелис Знаурского района Республики грузинские вооруженные формирования, углубившись на территорию Южной Осетии, осуществляют силовое прикрытие незаконного строительства укрепленных военных объектов и инженерных коммуникаций. Учитывая масштабы производимых работ, абсолютно очевидно, что эта провокация готовилась заранее", - говорится в заявлении "МИД", опубликованном на "официальном" сайте ведомства.

"МИД" отмечает, что в Цхинвале расценивают эти действия как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, "чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом", - говорится в заявлении.

"МИД" непризнанной Осетии заявил, что вооруженной агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений по всему периметру территории Южной Осетии, сопровождавшееся "замалчиванием наблюдателями ОБСЕ "военных приготовлений Грузии". "К сожалению, подобное отношение к сегодняшней ситуации демонстрирует и Миссия наблюдателей ЕС, находящаяся в Грузии", - говорится в заявлении.



"МИД" расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа "Южной Осетии" и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности т.н. "Республики Южная Осетия" и обеспечению безопасности её граждан.



"В этой связи Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации и призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности", - заявляет "МИД".



Оккупированная Россией Осетия "решительно потребовала незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ".