В Цхинвале заявили об опасности возникновения нового вооруженного конфликта "из-за действий Грузии на границе"

10:40 29.08.2019   Южная Осетия

Непризнанная Осетия обратилась к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния.

Об єтом говорится в заявлении МИД "республики", распространенном в среду, 29 августа, вечером, передает Интерфакс.

"МИД Южной Осетии" выражает серьезную обеспокоенность в связи с предпринимаемыми Грузией шагами в отношении оккупированнной Россией территории, сопровождающимися нарастанием присутствия грузинских силовых структур по всему периметру "госграницы".

 "Так, в непосредственной близи от жилых домов в селе Цнелис Знаурского района Республики грузинские вооруженные формирования, углубившись на территорию Южной Осетии, осуществляют силовое прикрытие незаконного строительства укрепленных военных объектов и инженерных коммуникаций. Учитывая масштабы производимых работ, абсолютно очевидно, что эта провокация готовилась заранее", - говорится в заявлении "МИД", опубликованном на "официальном" сайте ведомства.

"МИД" отмечает, что в Цхинвале расценивают эти действия как сознательное и демонстративное нагнетание обстановки на приграничных территориях, "чреватое серьезной дестабилизацией ситуации не только на приграничных с Грузией территориях Южной Осетии, но и в регионе в целом",  - говорится в заявлении.

"МИД" непризнанной Осетии заявил, что вооруженной агрессии в августе 2008 года также предшествовало строительство грузинской стороной военных укреплений по всему периметру территории Южной Осетии, сопровождавшееся "замалчиванием наблюдателями ОБСЕ "военных приготовлений Грузии". "К сожалению, подобное отношение к сегодняшней ситуации демонстрирует и Миссия наблюдателей ЕС, находящаяся в Грузии", - говорится в заявлении. 
       
"МИД" расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа "Южной Осетии" и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности т.н. "Республики Южная Осетия" и обеспечению безопасности её граждан.
       
"В этой связи Южная Осетия обращается к Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, а также к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с предупреждением о реальной опасности возникновения нового вооруженного противостояния и дальнейшей эскалации ситуации и призывает всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования оказать на грузинскую сторону соответствующее давление с тем, чтобы прекратить дальнейшее провоцирование напряженности", - заявляет "МИД".
  
Оккупированная Россией Осетия "решительно потребовала незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ".



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