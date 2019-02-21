Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон вважає, що успіх у боротьбі з корупцією в Україні та залучення інвестицій допоможе країні стати сильнішою на міжнародній арені і вирішити проблеми з війною на Донбасі та окупацією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вирішальне значення має подолання корупції, здійснення зусиль в антикорупційному напрямку. І тут порядок денний є досить амбітним, тому що вирішення цієї проблеми має вплинути на стан безпеки України", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

Болтон зазначив, що подолання корупції дасть Україні більше можливостей для залучення інвестицій, розвитку бізнесу, а політично це зміцнить позицію президента України Володимира Зеленського на міжнародній арені.

"І це дасть можливість для подальшого дипломатичного вирішення проблеми на Донбасі і в Криму", - переконаний він.

Нагадаємо, 27 серпня радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон прибув до Києва.