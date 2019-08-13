Более 40 складов с горючим и боеприпасами, а также 50 продовольственных пунктов развёрнуто в районах проведения масштабного двустороннего командно-штабного учения под общим руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

«В настоящее время на полигонах развернуты и выполняют задачи полевые склады для хранения и выдачи ракет и боеприпасов, пункты ремонта и технического обслуживания, а также свыше 20 полевых пунктов заправки горючим. В интересах войск на полигонах развернуты районы массовой заправки техники с применением современных средств заправки и подвоза горючего, а для организации питания действуют более 50 полевых продовольственных пунктов», – цитирует Дворникова пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, командующий войсками ЮВО добавил, что в КШУ задействованы все виды и рода войск округа, в том числе мотострелковые и танковые подразделения 58-й и 49-й общевойсковых армий, силы Черноморского флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также соединения специального назначения и радиоэлектронной борьбы.

Связисты Южного военного округа в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения развернули полевые пункты управления объединений и штаба округа во всех субъектах Юга России.

До конца недели военнослужащие будут передавать и принимать информацию по защищенным радио- и спутниковым каналам связи в условиях постоянного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника с целью вывода из строя систем связи, подмены и искажения передаваемой информации.

Также военнослужащие отработают вопросы защиты пунктов управления и узлов связи от нападения диверсионно-разведывательных групп «противника», а также смену районов развертывания.

В ходе учения создана автономная многоуровневая сеть для обеспечения управления межвидовой группировкой войск по всем каналам открытой и режимной связи. Также проверяется устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ.

В ходе КШУ командиры и штабы выполнят задачи по управлению межвидовыми группировками войск по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на 12-ти полигонах округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском краях и оккупированном Крыму.

В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, более 100 танков, и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии.