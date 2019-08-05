Оккупационные власти Крыма готовы предложить Сирии сотрудничество в сфере строительства гражданских судов.

Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его данным, также у сирийской стороны вызывает интерес сотрудничество с судоремонтными и судостроительными заводами полуострова. "На верфях Крыма возможно строительство гражданских судов для Сирии. Есть заинтересованность, но конкретные какие-то контракты, договоренности на сегодняшний день еще не обозначены", - пояснил Мурадов.

Он добавил, что Крым благодаря Сирии может реализовать проекты по импорту товаров в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Республика может поставлять строительные материалы, материалы, необходимые для железных дорог Сирии, сварочного оборудования, электромеханического оборудования, судоремонта и других отраслей.

"Крупные российские корпорации идут в Сирию не все, потому что это санкционная страна. А нашим компаниям бояться нечего - мы тоже в таком же положении, под санкциями", - отметил Мурадов.



Со стороны зарубежных партнеров также есть заинтересованность. Намерения планируют закрепить в соглашении, которое будет подписано на 61-й Дамасской международной выставке, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября 2019 года.