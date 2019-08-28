В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле

09:20 29.08.2019   Россия

В Нижнем Новгороде на судоверфи завода «Красное Сормово» из-за пожара на строящемся корабле двое рабочих погибли, еще одного госпитализировали с ранениями. 

Об этом сообщил источник Интерфакса в экстренных службах, передает ghall.com

Около 08:20 мск из-за короткого замыкания в трюме загорелся кабель, дальше огонь никуда не перекинулся, и вскоре его потушили. 

МЧС и руководство завода официально не подтверждали информацию о жертвах и пострадавших. 

В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Пострадавшему оказывается помощь. 

Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств, сообщили в пресс-службе завода. 

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС РФ сообщалось, что угрозы распространения огня на соседние здания не было. Открытое горение было ликвидировано на площади 5 кв. метров. 

Основанный в 1849 году завод «Красное Сормово» находится в одноименном районе Нижнего Новгорода и является одним из старейших российских судостроительных предприятий. Сейчас он входит в Объединенную судостроительную корпорацию и производит корабли как для коммерческого использования, так и для военно-морского флота.



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