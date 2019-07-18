Россия и Турция обсуждают возможную поставку истребителей Су-35 или Су-57, Анкара проявила большой интерес, но пока рано говорить о контрактных переговорах.

Об этом в среду, 28 августа, заявил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе авиационно-космического салона МАКС-2019, пишет сайт Военное.РФ.



"Будут переговоры с моим турецким коллегой господином Демиром. Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57. Большой интерес проявлен, но рано говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации", – цитирует РИА Новости слова Шугаева.

Накануне, 27 августа, лидеры России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, официально дали старт работе авиасалона МАКС-2019. Помимо прочего, высокому гостю презентовали новейшие легкие истребители МиГ-35 и истребители пятого поколения Су-57. Президент Турции поинтересовался, можно ли приобрести Су-57, и его российский коллега ответил утвердительно.

Отметим, что интерес Турции к покупке боевых самолетов связан с тем, что Вашингтон заблокировали поставку Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35 из-за приобретения турецкой стороной российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области. На мероприятии ожидается не менее полумиллиона посетителей.