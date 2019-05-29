Оккупанты увеличат число сотрудников на админгранице Крыма

08:40 29.08.2019   Крым

Пассажиропоток в обе стороны через границу между оккупированным Крымом и Украиной достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки. 

Чтобы справиться с наплывом туристов, число сотрудников на пунктах пропуска со стороны аннексированного Крыма увеличат, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ, пишут Примечания.

В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек, сообщают в пограничном ведомстве оккупантов.

В связи с ростом пассажирского и транспортного потоков из-за окончания летних каникул и отпусков на пунктах пропуска будет увеличено число сотрудников, а также предусмотрено открытие полос реверсивного движения для более быстрого оформления пересекающих границу.

По данным ФСБ, с начала года админграницу пересекло более 1,8 миллиона человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.



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