Оккупанты увеличат число сотрудников на админгранице Крыма
|08:40 29.08.2019
|Крым
Пассажиропоток в обе стороны через границу между оккупированным Крымом и Украиной достиг пика и составляет 14-15 тысяч человек в сутки.
Чтобы справиться с наплывом туристов, число сотрудников на пунктах пропуска со стороны аннексированного Крыма увеличат, сообщили в крымском управлении ФСБ РФ, пишут Примечания.
В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тысяч человек, сообщают в пограничном ведомстве оккупантов.
В связи с ростом пассажирского и транспортного потоков из-за окончания летних каникул и отпусков на пунктах пропуска будет увеличено число сотрудников, а также предусмотрено открытие полос реверсивного движения для более быстрого оформления пересекающих границу.
По данным ФСБ, с начала года админграницу пересекло более 1,8 миллиона человек, что соответствует показателям аналогичного периода 2018 года.
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