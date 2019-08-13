ЮВО: Тральщики Каспийской флотилии отработали поиск и уничтожение мин различными способами
|08:20 29.08.2019
|Россия
В рамках двустороннего командно-штабного учения корабельные группировки Каспийской флотилии выполнили комплекс боевых упражнений на морских полигонах Каспийского моря.
Экипаж рейдового тральщика проекта 10750 РТ-234 отработал погрузку основного вооружения и боекомплекта корабельного вооружения, после чего тральная группа КФл совершила переход из пункта базирования в районы рассредоточения и организовала проводку отряда кораблей за тралами с форсированием минного заграждения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также экипажи выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрыв мин различными способами на различных глубинах.
Задачи по противоминному обеспечению корабельных группировок в морских полигонах Каспийского моря выполняют экипажи рейдовых тральщиков из состава соединения кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.
В ходе двустороннего командно-штабного учения задачи выполняют экипажи надводных кораблей и катеров, в том числе: малые артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань», ракетный корабль «Дагестан», противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана», рейдовые тральщики и малые артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель».
В войсках Южного военного округа под общим руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова стартовало двустороннее командно-штабное учение (КШУ) с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.
В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники.
Мероприятия КШУ продлятся до 31 августа 2019 года.
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