Все школы оккупированного Крыма стали режимными объектами

08:10 29.08.2019   Крым

Только 15% крымских школ охраняется профессионалами, т.е. имеют договоры с Росгвардией. 

Об этом сообщила "министр" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма Наталья Гончарова, передает Крыминформ.

«Сегодня 66% образовательных организаций оснащены тревожными кнопками. Абсолютно все организации имеют режимность и (пропускной режим) согласно стандарту. Что касается физической охраны, к сожалению, только 10% образовательных учреждений Крыма, как муниципальной собственности, так и государственной, имеют договоры с Росгвардией. Остальные – осуществление охраны кадрами, которые работают в школе: вахтеры, охранники. Около 5% – это договоры с частными предприятиями», – сообщила Гончарова.

По словам министра, ведомство обратилось в федеральное правительство для решения этой проблемы. «Мы еще раз обратились в правительство России о том, что физическая охрана должна осуществляться профессионалами и надеемся, что мы будем услышаны, чтобы именно Росгвардия осуществляла физическую охрану в заведениях», – пояснила она.

Керченский политехнический колледж, где 17 октября 2018 года во время теракта, устроенного студентом этого колледжа, погиб 21 человек, в новом учебном году выставит три поста охраны – в двух учебных корпусах и общежитии. Охрана обойдется в 350 тысяч рублей в месяц.

Сообщается, что приемка образовательных учреждений была завершена 20 августа. Принято 544 общеобразовательных организации, в том числе 522 муниципальных школы, 16 государственных общеобразовательных организаций интернатного типа и 6 частных школ.

190 тысяч школьников будут учиться в первую смену в 452 школах (91,7% от общего количества школьников), в две смены будут учиться 17 тысяч учащихся в 92 школах оккупированного Крыма (8,3%).



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