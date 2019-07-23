Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами Польщі, Бельгії, Грузії та Литви, готується також зустріч із президентом США.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, обізнане з підготовкою візиту.

Так, 31 серпня у Варшаві у Зеленського відбудуться зустрічі з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту.

Також передбачено зустріч глави української держави з представниками бізнесу та української громади.

Співрозмовник розповів, що 1 вересня президент візьме участь у церемонії у зв’язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Уже підтверджено зустрічі з Грузією, Бельгією та Литвою, ще можливість кількох зустрічей обробляється", - розповіло інформоване джерело.

При цьому уточнив, що українська сторона готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, однак формат зустрічі ще не відомий.