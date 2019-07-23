Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
|21:21 28.08.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами Польщі, Бельгії, Грузії та Литви, готується також зустріч із президентом США.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, обізнане з підготовкою візиту.
Так, 31 серпня у Варшаві у Зеленського відбудуться зустрічі з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту.
Також передбачено зустріч глави української держави з представниками бізнесу та української громади.
Співрозмовник розповів, що 1 вересня президент візьме участь у церемонії у зв’язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.
"Уже підтверджено зустрічі з Грузією, Бельгією та Литвою, ще можливість кількох зустрічей обробляється", - розповіло інформоване джерело.
При цьому уточнив, що українська сторона готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, однак формат зустрічі ще не відомий.
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