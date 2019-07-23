Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви

21:21 28.08.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Варшави проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з лідерами Польщі, Бельгії, Грузії та Литви, готується також зустріч із президентом США.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, обізнане з підготовкою візиту.

Так, 31 серпня у Варшаві у Зеленського відбудуться зустрічі з польським керівництвом - президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким і представниками парламенту.

Також передбачено зустріч глави української держави з представниками бізнесу та української громади.

Співрозмовник розповів, що 1 вересня президент візьме участь у церемонії у зв’язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни, а також проведе низку двосторонніх зустрічей.

"Уже підтверджено зустрічі з Грузією, Бельгією та Литвою, ще можливість кількох зустрічей обробляється", - розповіло інформоване джерело.

При цьому уточнив, що українська сторона готується до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, однак формат зустрічі ще не відомий.



Ще на цю тему:

18:21 28.08.2019
США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки
10:21 28.08.2019
Болтон не виключає можливість участі США у «нормандському форматі»
15:30 27.08.2019
Справа "Мотор-Січі": США попередили Україну про небезпечність контактів із китайцями
09:21 16.08.2019
Українські військові беруть участь у навчаннях НАТО у складі батальйону США
12:01 14.08.2019
Посольство: 92% всієї військово-технічної допомоги для України надійшло з США
12:39 06.08.2019
Україна та США підписали меморандум: разом шукатимуть військовополонених та зниклих безвісти
08:19 06.08.2019
Україна просить США продати їй більше Javelin - Тейлор
19:28 31.07.2019
У США попередили Путіна щодо України: матимете справу з НАТО
15:00 26.07.2019
Активізовано військово-технічне співробітництво України з державами-партнерами
16:18 25.07.2019
Курт Волкер прибув до України – посольство
14:25 23.07.2019
США сприятиме оновленню корабельно-катерного складу прикордонників
08:59 23.07.2019
Волкер повідомив про візит до України на цьому тижні
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
17:00 27.08.2019
Российский бизнес успешно осваивает грузинский бюджет
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
12:41 28.08.2019
Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей
09:41 28.08.2019
Путін заявив, що до кінця року почнуться поставки газу "Турецьким потоком" в обхід України
19:20 27.08.2019
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкарі
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
19:30 27.08.2019
В турецкой Анталье установлен рекорд по количеству туристов
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 28.08.2019
Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
21:01 28.08.2019
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
20:41 28.08.2019
МЗС РФ: ми не коментуємо хід роботи з обміну утримуваними особами з Україною
20:21 28.08.2019
Уже четыре года остается неизвестным местонахождение похищенного в Крыму Мухтара Арисланова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд