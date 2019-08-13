Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
|21:01 28.08.2019
|Крым
У Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“У Кремлі ніколи не говорили про те, що сьогодні щось планується. Тому я не знаю, звідки взята ця інформація”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати інформацію про те, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною відсувається на невизначений термін.
При цьому в деяких ЗМІ повідомлялося, що такий обмін планувалося почати 28 серпня.
Пєсков відмовився відповідати на уточнююче запитання, чи є в цілому конкретні плани про початок обміну утримуваними особами. “Мені нічого додати до того, що я вже сказав”, — відповів він.
Ще на цю тему:
19:41 28.08.2019
В сентябре Севастополь столкнется с отключением электроэнергии
В сентябре Севастополь столкнется с отключением электроэнергии
19:21 28.08.2019
МЗС РФ опублікувало карту Росії без Криму
МЗС РФ опублікувало карту Росії без Криму
19:01 28.08.2019
Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання — Мін'юст
Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання — Мін'юст
14:01 28.08.2019
"Укренерго" подала позов проти Росії через втрачені активи в Криму
"Укренерго" подала позов проти Росії через втрачені активи в Криму
13:01 28.08.2019
Волкер назвал уход России из Крыма условием восстановления G8
Волкер назвал уход России из Крыма условием восстановления G8
09:21 28.08.2019
«Європейська солідарність» пропонує у віце-спікери Джемілєва
«Європейська солідарність» пропонує у віце-спікери Джемілєва
09:01 28.08.2019
Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що виникла пауза стосовно указу про помилування
Адвокат "кримських дезертирів" заявив, що виникла пауза стосовно указу про помилування
08:01 28.08.2019
Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі
Болтон: США занепокоєні ситуацією у Чорному морі