Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною

21:01 28.08.2019   Крым

У Кремлі не коментують інформацію про можливу дату обміну утримуваними особами між Росією і Україною, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“У Кремлі ніколи не говорили про те, що сьогодні щось планується. Тому я не знаю, звідки взята ця інформація”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати інформацію про те, що обмін утримуваними особами між РФ і Україною відсувається на невизначений термін.

При цьому в деяких ЗМІ повідомлялося, що такий обмін планувалося почати 28 серпня.

Пєсков відмовився відповідати на уточнююче запитання, чи є в цілому конкретні плани про початок обміну утримуваними особами. “Мені нічого додати до того, що я вже сказав”, — відповів він.

 



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