Коментувати процес з обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки немає необхідності і можливості.

Про це повідомила в середу на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.

“Що стосується питання обміну, воно неодноразово коментувалося і російським керівництвом, зокрема в тому числі і міністром закордонних справ Росії, ці коментарі актуальні і на сьогоднішній день. Робота проводиться по лінії людей, які займаються цим професійно, мова йде про уповноважених з прав людини, мова йде безумовно про правоохоронні структури, і, з огляду на що знову ж має бути робота і в правовому полі, не просто і, а в першу чергу в правому полі. Тому коментувати і давати політичні оцінки поки немає ні необхідності, ні можливості”, — сказала вона, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомлялося раніше, Кремль вітає рішення суду Києва про зміну запобіжного заходу головному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському з арешту на звільнення під особисте зобов’язання.