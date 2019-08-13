Четыре года назад, 27 августа 2015 года, в Симферополе пропал Мухтар Арисланов.

По словам его сестры Нурфие Каракаш, есть свидетель, который видел, как двое мужчин в форме затолкали ее брата в микроавтобус серебристого цвета, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Не исключено, что к случившемуся имеют отношение сотрудники правоохранительных органов. По признакам состава преступления в оккупированном Крыму было открыто уголовное дело, однако расследование не принесло положительных результатов и было приостановлено. Местонахождение пропавшего крымского татарина уже четыре года остается неизвестным.

Мухтар Арисланов работал учителем физкультуры в одной из школ Симферопольского района, был тренером по дзюдо. 27 августа 2015 года он вышел из дома за продуктами на рынок "Залесский" в городе Симферополе и до настоящее времени не вернулся.

Так называемое Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), но расследование не принесло положительных результатов.

После оккупации Крыма Российской Федерацией исчезновения и похищения людей стали регулярной практикой. По данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, всего за период оккупации пропавшими без вести, о которых нет никакой информации, считается 17 человек, 13 из них – представители коренного крымскотатарского народа: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Марсель Аляутдинов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ризван Абдураманов и Эйнар Эюпов.