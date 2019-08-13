Оккупанты на мысе Опук проведут учения по высадке десанта с бомбометанием и артиллерийскими стрельбами

20:01 28.08.2019   Крым

В Ленинском районе оккупированного Крыма на мысе Опук пройдут учения оккупантов по высадке десанта на необорудованном побережье.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

Перед высадкой десанта запланировано выполнение морской авиацией и авиацией боевых упражнений на подавление противодесантной обороны на берегу с пуском ракет и бомб самолётами, а корабли ЧФ в свою очередь выполнят артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по береговым целям.

Во время высадки личный состав отработает артиллерийские стрельбы и стрельбы боевой техники, высадку из больших десантных кораблей и десантных катеров, а также высадку из вертолетов Ми-8.

Затем на берегу десант отработает занятие рубежа обороны и ведение боя до подхода основных сил.

В учениях будут задействованы 24 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Мираж», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», большие десантные корабли и катера, морские тральщики и малые противолодочные корабли; около 100 единиц военной техники (в том числе танки Т-72БЗ и бронетранспортёры БТР-80), а также самолеты Су-30СМ, вертолёты Ка-52, Ка-27, Ми-8 из состава морской авиации ЧФ и армейской авиации ЮВО; порядка 2 тыс. военнослужащих,

Напомним, Россия, государство - оккупант, активно использует захваченные полигоны в оккупированном Крыму как для военных учений, так и для испытаний оружия. Так полигон «Опук» - побережье и морская акватория мыса Опук в Крыму, расположенного на Черноморском побережье Керченского полуострова (Ленинский район, с. Яковенково) - является дальним полигоном 810-й бригады морской пехоты. В трёх километрах на запад от мыса начинается территория полигона войск противовоздушной обороны.

Ранее, в 2016 году на полигоне «Опук» проходил ключевой этап командно-штабных учений ЮВО «Кавказ 2016», в ходе которых в морской акватории были произведены взрывы вакуумных бомб.

Одновременно территория мыса и гора Опук, а также прилегающая морская акватория, являются заповедником. Опукский заповедник - место гнездовья редких птиц, таких как розовый скворец, сыч, хохотунья, сапсан, баклан, жулан.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.



Ще на цю тему:

16:01 28.08.2019
Корабли ЧФ России вышли в море из оккупированного Севастополя и Новороссийска на учения
07:51 28.08.2019
Кораблі Росії супроводжували “Переяслав”
16:40 27.08.2019
В оккупированном Севастополе подготовили более 200 водолазов
09:00 27.08.2019
До конца 2019 года ВМФ России получит три дивизиона системы "Бастион". Один - Черноморский флот
08:20 27.08.2019
В оккупированный Крым по мосту вошла крупная колонна российской военной техники / Видео
18:25 26.08.2019
10 кораблей оккупационного флота вышли на учения Южного военного округа
15:41 26.08.2019
РФ экстренно перекинула в Крым военных и тяжелую технику: что происходит
15:01 26.08.2019
Російські Су-30СМ провели бойові пуски ракет над окупованим Кримом
11:41 26.08.2019
РФ провела в окупованому Криму навчально-бойові пуски ракет
09:20 23.08.2019
Адвокат: Екс-«беркутівця» Саттарова обміняють на одного з моряків
19:21 22.08.2019
МРК "Ингушетия" перевели на Черноморский флот РФ для испытаний
17:21 22.08.2019
РФ утилизирует захваченную украинскую подлодку "Запорожье" в аннексированном Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
17:00 27.08.2019
Российский бизнес успешно осваивает грузинский бюджет
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
12:41 28.08.2019
Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей
09:41 28.08.2019
Путін заявив, що до кінця року почнуться поставки газу "Турецьким потоком" в обхід України
19:20 27.08.2019
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкарі
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
19:30 27.08.2019
В турецкой Анталье установлен рекорд по количеству туристов
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 28.08.2019
Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
21:01 28.08.2019
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
20:41 28.08.2019
МЗС РФ: ми не коментуємо хід роботи з обміну утримуваними особами з Україною
20:21 28.08.2019
Уже четыре года остается неизвестным местонахождение похищенного в Крыму Мухтара Арисланова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд