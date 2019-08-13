В Ленинском районе оккупированного Крыма на мысе Опук пройдут учения оккупантов по высадке десанта на необорудованном побережье.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот 2017.

Перед высадкой десанта запланировано выполнение морской авиацией и авиацией боевых упражнений на подавление противодесантной обороны на берегу с пуском ракет и бомб самолётами, а корабли ЧФ в свою очередь выполнят артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по береговым целям.

Во время высадки личный состав отработает артиллерийские стрельбы и стрельбы боевой техники, высадку из больших десантных кораблей и десантных катеров, а также высадку из вертолетов Ми-8.

Затем на берегу десант отработает занятие рубежа обороны и ведение боя до подхода основных сил.

В учениях будут задействованы 24 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Мираж», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», большие десантные корабли и катера, морские тральщики и малые противолодочные корабли; около 100 единиц военной техники (в том числе танки Т-72БЗ и бронетранспортёры БТР-80), а также самолеты Су-30СМ, вертолёты Ка-52, Ка-27, Ми-8 из состава морской авиации ЧФ и армейской авиации ЮВО; порядка 2 тыс. военнослужащих,

Напомним, Россия, государство - оккупант, активно использует захваченные полигоны в оккупированном Крыму как для военных учений, так и для испытаний оружия. Так полигон «Опук» - побережье и морская акватория мыса Опук в Крыму, расположенного на Черноморском побережье Керченского полуострова (Ленинский район, с. Яковенково) - является дальним полигоном 810-й бригады морской пехоты. В трёх километрах на запад от мыса начинается территория полигона войск противовоздушной обороны.

Ранее, в 2016 году на полигоне «Опук» проходил ключевой этап командно-штабных учений ЮВО «Кавказ 2016», в ходе которых в морской акватории были произведены взрывы вакуумных бомб.

Одновременно территория мыса и гора Опук, а также прилегающая морская акватория, являются заповедником. Опукский заповедник - место гнездовья редких птиц, таких как розовый скворец, сыч, хохотунья, сапсан, баклан, жулан.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.