ООО «Севастопольэнерго» подготовило график отключений потребителей от электроэнергии на своем официальном сайте. В большинстве случаев электроэнергия будет отключаться в течение одного дня с 8.00 до 17.00 на нескольких улицах города.

Отключения электроэнергии проходят под прикрытием «профилактических ремонтов» воздушных линий или трансформаторных станций, передает Флот 2017.

С декабря 2015 года в оккупированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины.

Оккупированный полуостров снабжается электроэнергией собственной генерации, а также с помощью завезенных оккупантами генераторных установок и так называемого энергомоста. Весной 2016 года была запущена 4-я нитка российского так называемого энергомоста с Краснодарского края, но отключения электроэнергии продолжаются.