МЗС РФ опублікувало карту Росії без Криму
|19:21 28.08.2019
|Крым
Twitter-акаунт російського МЗС опублікував карту РФ з транспортним коридором "Північний морський шлях" без незаконно анексованого Криму.
У самому повідомленні у Twitter МЗС цитує речницю відомства Марію Захарову, яка розповідає, що Північний морський шлях - "це російська національна транспортна артерія і РФ буде робити все необхідне, щоб забезпечити безпеку судноплавства і максимально дбайливе ставлення до дуже крихкої екосистеми даного регіону", передає ESPRESO.
Силует РФ на карті виділений зеленим кольором, інші країни пофарбовані в інший колір, в тому числі і Крим, який РФ незаконно анексувала у України у 2014 році.
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