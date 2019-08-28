Twitter-акаунт російського МЗС опублікував карту РФ з транспортним коридором "Північний морський шлях" без незаконно анексованого Криму.

У самому повідомленні у Twitter МЗС цитує речницю відомства Марію Захарову, яка розповідає, що Північний морський шлях - "це російська національна транспортна артерія і РФ буде робити все необхідне, щоб забезпечити безпеку судноплавства і максимально дбайливе ставлення до дуже крихкої екосистеми даного регіону", передає ESPRESO.

Силует РФ на карті виділений зеленим кольором, інші країни пофарбовані в інший колір, в тому числі і Крим, який РФ незаконно анексувала у України у 2014 році.