Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання — Мін'юст

19:01 28.08.2019   Крым

Незаконно засуджених у Росії політв’язнів Євгена Панова та Олексія Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання. За цією ж схемою раніше в Україну передали політв'язня Сергія Літвінова.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції України на запит Громадського.

Так, Мін’юст України звернувся до Міністерства юстиції Російської Федерації з проханням повідомити про остаточне рішення російської сторони стосовно передачі Сизоновича та Панова в Україну. Відповідь російської сторони станом на 27 серпня 2019 не надходила. 

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України та Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року засуджену особу можуть передати в державу її громадянства у випадку, якщо держава винесення вироку (Російська Федерація) і держава виконання вироку (Україна) згодні на таку передачу. 

Після отримання згоди російської сторони на передачу Сизоновича та Панова в Україну Мін’юст України доручить компетентним органам України узгодити із правоохоронними органами Росії місце, час і порядок передачі та прийняти зазначених осіб в установу системи виконання покарань в Україні.

Також Мін’юст України направив запит про передачу з Російської Федерації в Україну Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олександра Кольченка, однак Міністерство юстиції РФ раніше відмовило в передачі зазначених осіб в Україну. 

Звернення щодо передачі з Російської Федерації в Україну Романа Сущенка, Павла Гриба та Володимира Балуха до Міністерства юстиції України не надходили. Підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім’ї. 

Зазначимо, що останніми днями активно обговорюється тема можливого обміну ув'язнених між Україною та Росією.

Так, 22 серпня РБК з посиланням на джерела повідомляло, що Росія та Україна домовились обміняти ув’язнених з обох сторін за формулою «33 на 33».

23 серпня Зеленський сказав, що розраховує на результати щодо обміну ув'язнених між Росією й Україною найближчими днями.

21 серпня російське агентство «Интерфакс» з посиланням на власні джерела повідомило, що п'ятьох українських політв'язнів перевезли в Москву і готуються видати Україні. Також російське «видання КоммерсантЪ» 21 серпня повідомило, що українських моряків готують до обміну.

У московському СІЗО «Лефортово» підтвердили, що до них перевели п'ятьох українських політв'язнів — Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка.

Раніше у «Лефортово» прийняли передачі для політв’язнів Романа Сущенка, Євгена Панова й Олексія Сизоновича. Також у СІЗО прийняли передачу для українських політв’язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Усіх їх досі утримували в різних колоніях Росії.



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