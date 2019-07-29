Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії

18:41 28.08.2019   Россия

Президент Еммануель Макрон під час вчорашнього щорічного виступу перед французькими дипломатами зробив великий акцент на Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Під час звернення Макрон сказав, що "Європа зникне, якщо вона не перегляне свою стратегію щодо Росії".

Враховуючи, що США, Росія і Китай борються за гегемонію, Макрон підкреслив, що Європа може або прийняти рішення "бути союзниками меншості тієї чи іншої, або взяти участь у грі".

"Ми не зможемо відновити Європу, не відновивши зв'язки з Росією, інакше Росія наблизиться до інших держав", - сказав він.

Раніше, під час виступу, присвяченого зовнішньої політики Франції, Макрон сказав, що Європі пора переглянути свої стосунки з Росією, щоб "перевірити свої глобальні амбіції і уникнути попадання в гущу нової холодної війни".

Також раніше президент Франції заявив, що Захід перестає домінувати в світі, оскільки зміцнюються такі країни як Китай і Росія.

"Якщо в певний момент ми не зможемо зробити що-небудь корисне разом з Росією, ми залишимося у глибокій напруженості, ми продовжимо мати всюди в Європі заморожені конфлікти. Ми продовжимо жити в Європі як у театрі стратегічної боротьби між США і Росією", - повідомив він.

Нагадаємо, Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Росію на саміт G7. Він підтримав ідею і повинен був підняти питання про повернення РФ в "Велику сімку".

Після саміту повідомлялося, що сторони не прийшли до взаємної згоди з приводу повернення РФ до G7. Зокрема, проти цього виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Макрон пізніше заявив, що повертати Росію у G7 недоречно поки не закінчиться її агресія в Україні.



Ще на цю тему:

16:21 26.08.2019
Вибух під Архангельськом: у РФ розповіли про склад радіоактивної хмари
11:41 22.08.2019
Мерзенна вісімка: з'явилася потужна карикатура на повернення Росії в G8
10:59 06.08.2019
У Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка
11:10 05.08.2019
Росія звинуватила США і Німеччину в організації протестних акцій
14:08 02.08.2019
Оператор Nord Stream 2 не збирається зупиняти проєкт через санкції США
08:39 02.08.2019
Росія анонсувала відплату британським ЗМІ за покарання RT
16:59 29.07.2019
Стало известно, кто сорвал санкции против “Северного потока 2” в США
08:37 29.07.2019
Макрон прийме Путіна у Франції напередодні саміту G7
16:40 22.07.2019
​У Росії зробили гучну заяву щодо об'єднання з Білоруссю
12:44 18.07.2019
Лавров вважає політизованою позицію Данії щодо "Північного потоку-2"
17:37 15.07.2019
Индия и РФ договорились заключать оборонительные соглашения в нацвалюте
13:44 09.07.2019
Госдума поддержала запрет на импорт вина и денежные переводы из Грузии
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
20:31 28.08.2019
У Греції велика лісова пожежа поблизу давнього міста Дельфи
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
17:00 27.08.2019
Российский бизнес успешно осваивает грузинский бюджет
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
Всі новини країни
Россия Россия
18:41 28.08.2019
Стали відомі деталі звернення Макрона щодо Росії
12:41 28.08.2019
Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей
09:41 28.08.2019
Путін заявив, що до кінця року почнуться поставки газу "Турецьким потоком" в обхід України
19:20 27.08.2019
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкарі
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
19:30 27.08.2019
В турецкой Анталье установлен рекорд по количеству туристов
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 28.08.2019
Крім можливої зустрічі з Трампом, Зеленський у Варшаві зустрінеться з лідерами Польщі, Грузії, Бельгії та Литви
21:01 28.08.2019
Кремль також не коментує інформацію про дату обміну утримуваними особами між РФ і Україною
20:41 28.08.2019
МЗС РФ: ми не коментуємо хід роботи з обміну утримуваними особами з Україною
20:21 28.08.2019
Уже четыре года остается неизвестным местонахождение похищенного в Крыму Мухтара Арисланова
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд