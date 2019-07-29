Президент Еммануель Макрон під час вчорашнього щорічного виступу перед французькими дипломатами зробив великий акцент на Росії .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Під час звернення Макрон сказав, що "Європа зникне, якщо вона не перегляне свою стратегію щодо Росії".

Враховуючи, що США, Росія і Китай борються за гегемонію, Макрон підкреслив, що Європа може або прийняти рішення "бути союзниками меншості тієї чи іншої, або взяти участь у грі".

"Ми не зможемо відновити Європу, не відновивши зв'язки з Росією, інакше Росія наблизиться до інших держав", - сказав він.

Раніше, під час виступу, присвяченого зовнішньої політики Франції, Макрон сказав, що Європі пора переглянути свої стосунки з Росією, щоб "перевірити свої глобальні амбіції і уникнути попадання в гущу нової холодної війни".

Також раніше президент Франції заявив, що Захід перестає домінувати в світі, оскільки зміцнюються такі країни як Китай і Росія.

"Якщо в певний момент ми не зможемо зробити що-небудь корисне разом з Росією, ми залишимося у глибокій напруженості, ми продовжимо мати всюди в Європі заморожені конфлікти. Ми продовжимо жити в Європі як у театрі стратегічної боротьби між США і Росією", - повідомив він.

Нагадаємо, Макрон запропонував президенту США Дональду Трампу запросити Росію на саміт G7. Він підтримав ідею і повинен був підняти питання про повернення РФ в "Велику сімку".

Після саміту повідомлялося, що сторони не прийшли до взаємної згоди з приводу повернення РФ до G7. Зокрема, проти цього виступили канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Макрон пізніше заявив, що повертати Росію у G7 недоречно поки не закінчиться її агресія в Україні.