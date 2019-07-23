США і Україна обговорили співпрацю щодо нацбезпеки
|18:21 28.08.2019
|Украина
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон обговорив питання національної безпеки з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України Іваном Бакановим.
Про це Болтон повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає РБК-Україна.
Зустріч між американським політиком і головою СБУ відбулася під час візиту Болтона в Україну 28 серпня.
"Велика розмова з виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України Іваном Бакановим. Ми обговорили різні способи, якими Україна та США можуть зміцнити співпрацю в широкому спектрі заходів щодо національної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за повідомленням Болтона, США може взяти участь у "нормандському форматі". Можливість участі Штатів в переговорах може бути обговорено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Варшаві.
Також повідомлялося, що США стурбовані мілітаризацією Криму і ситуацією в Чорному морі.
Америка очікує, що Росія збереже доступ по Чорному морю для всіх прибережних держав.
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