Гафарова признали виновным в «участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом», а именно в батальоне имени Номана Челебиджихана и общественном формировании «Аскер», и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 год ограничения свободы после отбывания основного наказания.

Вчера, во время прения сторон, прокурор запрашивал для Гафарова наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 2 года, передает КРЫМСКИЙ ПРОЦЕСС.

Сам Дилявер Гафаров своей вины не признает и отрицает свое участие в батальоне. Гафаров ранее заявлял, что действительно некоторое время работал на крымскотатарском канале АТР парикмахером и получал от Ленура Ислямова предложения вступить в батальон. Но он отказывался, а когда Ислямов стал более настойчивым, подсудимый вынужден был уволиться с телеканала и искать другую работу. Также Гафаров отрицает, что ранее был знаком с Саганджи и Кадыровым, которые уже получили сроки по аналогичным обвинениям.

Адвокат Гафарова также считает, что его подзащитный не виновен, а все доказательства обвинения надуманными. По словам адвоката, показания ранее осужденных Саганджи и Кадырова не могут быть объективными, так как они признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием, и, следовательно, под давлением, могли оговорить Гафарова. Среди доводов обвинения были также показания тайного свидетеля, показания которого не могут быть ничем подтверждены. Также суд отказал защите в проведении экспертизы фотоснимка, на котором якобы присутствовал Гафаров. Среди доказательств, якобы подтверждающих вину Гафарова, был еще сувенирный флажок батальона им. Номана Челибиджихана, который, по мнению защиты, не может являться доказательством.

Напомним, Диляверу Гафарову 22 года, его арестовали 30 октября прошлого года. Сотрудники ФСБ сообщили, что он прошел специальную военную подготовку и в период с 2016 по 2018 года входил в состав батальона имени Номана Челебиджихана и общественного формирования «Аскер», а также, по версии ФСБ, являлся активным участником экономической блокады Крыма.

Диляверу Гафарову предъявлено обвинение по ст. 208 УК РФ «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом».