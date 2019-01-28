Грецькі "анархісти" вчинили напад на поліцейських у центрі Афін, використавши при цьому "коктейлі Молотова".

Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.

«Так звані анархісти у середу близько 2 години ночі закидали "коктейлями Молотова" поліцейських біля Афінського політехнічного університету», - йдеться у повідомленні.

Приблизно за 30 хвилин біля штаб-квартири Соціалістичної партії ПАОК стався ще один напад на грецьких правоохоронців.

Жодних повідомлень про затриманих і потерпілих не надходило.

Також невідомо, чи були ці напади пов'язані з поліцейською операцією щодо виселення прохачів притулку із захоплених будівель біля центру Афін, які вважаються оплотом анархістів.

Як відомо, загалом 134 прохачі притулку були виселені звідти в понеділок.

Проте поліція залишається на сторожі, побоюючись, що "анархісти" спробують знову зайняти будівлі.