У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
|17:41 28.08.2019
|Греция
Грецькі "анархісти" вчинили напад на поліцейських у центрі Афін, використавши при цьому "коктейлі Молотова".
Про це повідомляє Ekathimerini, передає Укрінформ.
«Так звані анархісти у середу близько 2 години ночі закидали "коктейлями Молотова" поліцейських біля Афінського політехнічного університету», - йдеться у повідомленні.
Приблизно за 30 хвилин біля штаб-квартири Соціалістичної партії ПАОК стався ще один напад на грецьких правоохоронців.
Жодних повідомлень про затриманих і потерпілих не надходило.
Також невідомо, чи були ці напади пов'язані з поліцейською операцією щодо виселення прохачів притулку із захоплених будівель біля центру Афін, які вважаються оплотом анархістів.
Як відомо, загалом 134 прохачі притулку були виселені звідти в понеділок.
Проте поліція залишається на сторожі, побоюючись, що "анархісти" спробують знову зайняти будівлі.
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