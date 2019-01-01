У Кремлі відреагували на звільнення Вишинського з-під варти

17:21 28.08.2019   Украина

Кремль вітає звільнення головного редактора РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського з-під варти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ми в Кремлі вітаємо звільнення Вишинського і поки в оцінках обмежимося. Ми вітаємо це рішення українського суду», - сказав Пєсков.

На запитання, чи готова Росія зробити крок у відповідь, він відповів: «Поки мені немає чого додати до того, що ми вітаємо рішення суду».

Пєсков підкреслив, що контакти між Україною та Росією з питання вирішення долі утримуваних осіб здійснюються, але поки «немає чого додати».

 На прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що обмін полоненими може відбутися вже сьогодні, Пєсков заявив, що Кремль «ніколи не говорив, що сьогодні щось планується, я не знаю, звідки ця інформація».

Як повідомлялося раніше затриманого за підозрою в державній зраді й веденні підривної інформаційної діяльності проти України Вишинського Київський апеляційний суд сьогодні, 28 серпня, випустив з-під варти під особисте зобов'язання.

19 липня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до обміну незаконно засудженого в РФ режисера Олега Сенцова, який утримується в російській колонії, на Вишинського.

 



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