Управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом може перейти від державного "Підприємства із забезпечення нафтопродуктами" до ТОВ "Вествайд Трейд".

Про це свідчить опублікований у системі ProZorro звіт про укладання договору між цією компанією та Нацагентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних або інших злочинів, передає Економічна правда.

Зазначається, що процес зміни управителя запустили 26 липня 2019 року, коли слідчий одеської поліції Лілія Цішенко звернулася до Київського райсуду Одеси з проханням передати управління Херсонського нафтоперевалочного комплексу від ДП "Підприємство із забезпеченні нафтопродуктами", у якого він перебуває на зберіганні з 2014 року, до АРМА.

"Після цього на сайті АРМА в розділі "особи, що можуть здійснювати управління активами", з'явилися дві компанії, які нібито мають кваліфікацію для управління об'єктами перевалки і зберігання нафтопродуктів. Це ТОВ "Карпат-ЕКО", що спеціалізується на утилізації відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів, і ТОВ "Вествайт Трейд", яке раніше не помічали в роботі на ринку нафтопродуктів", - пише enkorr.

Підкреслюється, що 23 серпня без проведення тендеру або публічного конкурсу АРМА уклала 5-річний контракт з ТОВ "Вествайт Трейд" на "управління об'єктом нерухомого майна".

"Сам договір в системі ProZorro не оприлюднений, доступний тільки звіт про його укладення. У цьому звіті не уточнюється, яким саме об'єктом "Вествайт Трейд" буде управляти", - йдеться у повідомлені.

ТОВ "Вествайт Трейд" зареєстровано в жовтні 2018 року на жителя Києва Олега Мороза, у квітні 2019 року компанія була перереєстрована на жителя м. Остер Чернігівської області В'ячеслава Авершина. У відкритих реєстрах юросіб немає інформації про іншу підприємницьку діяльність Авершина.

У телефонній розмові з enkorr директор "Вествайт Трейд" Авершин від коментарів утримався, пообіцявши уточнити "по херсонському питанню після закінчення наради". На момент публікації новини коментар виданню отримати не вдалося.

Також enkorr направив запит в АРМА з проханням пояснити причину вибору ТОВ "Вествайт Трейд" в якості управителя майном без проведення конкурсу або тендера.

"Процес зміни управителя Херсонського нафтоперевалочного комплексу відбувається одночасно зі спробами СБУ і прокуратури заблокувати роботу перевалки.

10-11 серпня СБУ провела обшук на пришвартованому до причалу терміналу танкері "Мрія", чим на певний час заблокувала роботу перевалки. 20 серпня судно захопив збройний загон СБУ і прикордонслужби в нейтральних водах і примусово відбуксував в Херсон", - пише enkor.

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Нагадаємо:

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".