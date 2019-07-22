ВМСУ проводят масштабные сборы с командирами бригад и полков

16:21 28.08.2019   Украина

Сборы проходят с командирами бригад, их замами и должностными лицами, приравненными к ним. Сборы проводятся под руководством командующего ВМСУ адмирала Игоря Воронченко с целью ознакомления командиров с новыми требованиями, с обобщенным и проанализированным опытом применения сухопутного компонента во время ведения боевых действий, морского опыта.

Об этом сообщает «АрмияInform», передает Флот 2017.

В первый день сборов, на одном из полигонов Одесской области, свои возможности продемонстрировали специалисты связи, радиотехнической разведки, радиоэлектронной борьбы, инженеры и медики. Военные показали современные отечественные и зарубежные образцы вооружения и техники, которые поступили в военные части в течение последних лет, а также передовые методики применения этой техники с учетом обобщенного боевого опыта, как на суше, так и на море. Участники сборов смогли подробнее ознакомиться с отечественной разработкой информационной системы освещения обстановки, которая использует данные GPS трекинга и совмещена с аналогичными платформами стран НАТО, что позволяет украинским морякам пользоваться базами данных по морским целей в любом районе Мирового океана.

Военнослужащие подразделений радиотехнической разведки показали порядок установления взрывчатых противодесантных заграждений на морском побережье, провели показательное занятие по минной безопасности, организацию действий корабельных подрывных команд на берегу. Как организовывать пункты радиационного и химического наблюдения рассказали специалисты РХБЗ, а медики продемонстрировали мастер-класс по эвакуации раненого с поля боя и оказанию первой медицинской и первой врачебной помощи.

«Главной целью проведения сборов является совершенствование практических и теоретических навыков соответствующих командиров по применению подразделений и частей боевого оперативного обеспечения ВМС ВС Украины, подготовки и ведения боевых действий, управление соответствующими подразделениями и обмен боевым опытом, - отметил в.и.о. заместителя командующего по боевой подготовке капитан 1 ранга Алексей Доскато. - Сегодня был рассмотрен только первый блок, участники сборов имели возможность ознакомиться с отдельными элементами систем оперативного боевого обеспечения, применяемых в ВМС».

Следующий этап сборов - ряд практических учений и тренировок в военно-морской базе «Юг», в северо-западной части Черного моря и на полигоне в районе проведения ООС.



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