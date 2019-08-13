Корабли Черноморского флота России вышли из оккупированного Севастополя и Новороссийска на учения в Черном море.

Как сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, выход в морские полигоны проводится в рамках плана мероприятий боевой подготовки ЧФ на 2019 учебный год, передает Крым Информ.

«На начальном этапе мероприятий боевой подготовки моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе и совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства», – рассказал Рулёв.

В морские полигоны вышли фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», морские тральщики «Железняков» и «Вице-адмирал Захарьин». По информации Рулёва, всего из баз вышло около десятка кораблей.

Экипажи в рамках учений проведут морской бой с кораблями условного противника и выполнят стрельбы по щиту-мишени – имитатору корабля. Все мероприятия проходят в рамках командно-штабного учения под руководством командующего войсками Южного военного округа. Они проходят в акватории Черного моря и шести полигонах боевой подготовки в аннексированном Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях.

Всего в учениях принимают участие больше 8 тыс военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники, до 30 самолетов и вертолетов, порядка десяти кораблей и судов ЧФ России.