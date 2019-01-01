Власти Молдовы обеспокоились информацией о продаже 95% доли в управляющей аэропортом Кишинев компании Avia Invest Натаниэлю Ротшильду. Из-за этого на минувшей неделе президент Молдовы Игорь Додон даже созвал срочное заседание Высшего совета безопасности страны.

По итогам заседания Додон заявил, что Илан Шор не успел продать Натаниэлю Ротшильду компанию Avia Invest, а аэропорт может перейти под управление государства.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на publika.md

"Доли капитала Avia Invest не были отчуждены. Владелец компании остался прежним, как и полгода, год назад. Сейчас возможность уступить долю собственности и вовсе блокирована. Один из инвесторов проявил интерес, но ему ответили, что все заблокировано", - заявил Додон.

В компании Avia Invest тем временем отказались делать какие-либо заявления.

Между тем, Игорь Додон отметил, что существуют реальные шансы, чтобы Международный аэропорт Кишинева вернулся в собственность государства. Хотя еще несколько дней назад министр экономики и инфраструктуры Молдовы заявлял, что это практически невозможно.

"Исходя из моего личного многолетнего опыта предпринимателя и инвестора, могу сказать, что расторжение такого рода контрактов занимает много времени, может даже несколько лет. Хочу, чтобы люди понимали, это требует очень больших ресурсов, в том числе юридических. Нам придется нанимать адвокатов международного уровня, а это дорогое удовольствие", - отметил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан.

Международный аэропорт Кишинева был сдан в концессию в 2013 году сроком на 49 лет. Концессионером аэропорта является Avia Invest. 19 августа компания NR Investmentsдоговорилась о покупке 95% компании Avia Invest. Единственным бенефициаром NR Investments является член династии Ротшильдов - швейцарский финансист британского происхождения Натаниэль Ротшильд.