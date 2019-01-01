Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду

15:41 28.08.2019   Молдова

Власти Молдовы обеспокоились информацией о продаже 95% доли в управляющей аэропортом Кишинев компании Avia Invest Натаниэлю Ротшильду. Из-за этого на минувшей неделе президент Молдовы Игорь Додон даже созвал срочное заседание Высшего совета безопасности страны.

По итогам заседания Додон заявил, что Илан Шор не успел продать Натаниэлю Ротшильду компанию Avia Invest, а аэропорт может перейти под управление государства. 

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на publika.md

"Доли капитала Avia Invest не были отчуждены. Владелец компании остался прежним, как и полгода, год назад. Сейчас возможность уступить долю собственности и вовсе блокирована. Один из инвесторов проявил интерес, но ему ответили, что все заблокировано", - заявил Додон.

В компании Avia Invest тем временем отказались делать какие-либо заявления.

Между тем, Игорь Додон отметил, что существуют реальные шансы, чтобы Международный аэропорт Кишинева вернулся в собственность государства. Хотя еще несколько дней назад министр экономики и инфраструктуры Молдовы заявлял, что это практически невозможно.

"Исходя из моего личного многолетнего опыта предпринимателя и инвестора, могу сказать, что расторжение такого рода контрактов занимает много времени, может даже несколько лет. Хочу, чтобы люди понимали, это требует очень больших ресурсов, в том числе юридических. Нам придется нанимать адвокатов международного уровня, а это дорогое удовольствие", - отметил министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан.

Международный аэропорт Кишинева был сдан в концессию в 2013 году сроком на 49 лет. Концессионером аэропорта является Avia Invest. 19 августа компания NR Investmentsдоговорилась о покупке 95% компании Avia Invest. Единственным бенефициаром NR Investments является член династии Ротшильдов - швейцарский финансист британского происхождения Натаниэль Ротшильд.



Ще на цю тему:

10:24 10.05.2018
Германия поможет развитию Мэркулештского аэропорта
08:43 05.01.2018
В Молдове зарегистрировано рекордное число авиапассажиров
10:43 15.12.2017
Работы по строительству второй полосы Кишиневского аэропорта завершат в 2018 году
15:57 24.11.2017
В кишиневском аэропорту завершают строительство второй взлетно-посадочной полосы
18:13 22.08.2017
Самый зрелищный плейн-споттинг прошел в Кишиневском аэропорту / Фото
11:14 11.08.2017
В аэропорту Кишинева придумали, как привлечь туристов в Молдову
17:15 21.04.2017
Аэропорт Кишинева возобновил работу
12:31 21.03.2017
Avia Invest строит в аэропорту Кишинева вторую взлетно-посадочную полосу
22:11 27.01.2017
Из-за огромных убытков у аэропорта в Маркулештах появится новый хозяин
19:00 20.01.2017
Туман вызвал перебои в работе аэропорта Кишинева
10:35 05.01.2017
Кишинёвский аэропорт оборудован крупнейшим в Европе видеопанно
19:56 04.01.2017
Молдова зовет инвесторов для строительства аэропорта для лоукостов в Бельцах
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:41 28.08.2019
В Каспийском море произошло землетрясение
19:40 23.08.2019
Внешний госдолг Азербайджана в I полугодии снизился до $9 млрд
18:41 22.08.2019
ASCO отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца до 20 сентября
12:41 22.08.2019
В Баку открылся XIX Международный молодежный форум
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 27.08.2019
ЮВО: В Армении военнослужащие совершили марш-бросок в условиях "применения противником оружия массового поражения"
17:50 27.08.2019
Российская компания ORSIS ARMS подала иск против Министерства обороны Армении
20:00 23.08.2019
ЮВО: Связисты развернули современные средства связи в горах Армении
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
Всі новини країни
Греция Греция
17:41 28.08.2019
У центрі Афін поліцейських закидали "коктейлями Молотова"
13:41 28.08.2019
Греция объявила профицит в январе-июле в размере 1,76 млрд евро
20:00 27.08.2019
Греция присоединилась к европейскому закону по защите данных GDPR
19:01 26.08.2019
У Греції розпочався Синод, на якому розглянуть визнання ПЦУ
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:41 28.08.2019
Швейцарія вжила заходи, щоб знизити кількість прохачів притулку з Грузії
14:41 28.08.2019
Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
17:00 27.08.2019
Российский бизнес успешно осваивает грузинский бюджет
12:00 27.08.2019
ПАРЄ визнала нелегітимними "вибори" в окупованій РФ грузинській Абхазії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 28.08.2019
Президент Молдовы не хочет отдавать аэропорт Кишинев Ротшильду
14:40 27.08.2019
У Молдові заборонили промови політичного характеру на шкільних лінійках
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 28.08.2019
Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей
09:41 28.08.2019
Путін заявив, що до кінця року почнуться поставки газу "Турецьким потоком" в обхід України
19:20 27.08.2019
ЮВО: В ходе двустороннего штабного учения одновременно будет проведено 13 ротных тактических учений
19:10 27.08.2019
В МИД Польши сравнили "Северный поток-2" с пактом Молотова-Риббентропа
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:00 27.08.2019
У Румунії може статися політична криза: правляча коаліція розвалилася
16:20 23.08.2019
Румунія, Польща і країни Балтії закликали розкривати правду про тоталітарні режими
10:41 22.08.2019
Прикордонники на кордоні з Румунією виявили фуру, що перевозила контрабандні сигарети
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
Всі новини країни
Турция Турция
10:41 28.08.2019
Ердоган погодився з пропозицією глави Роскосмосу про запуск турецького астронавта
08:51 28.08.2019
Конгресмени знову закликали Трампа ввести санкції проти Туреччини після старту другого етапу поставок С-400 Анкар
20:20 27.08.2019
Анкара анонсировала поставку из России второго дивизиона системы С-400
19:30 27.08.2019
В турецкой Анталье установлен рекорд по количеству туристов
Всі новини країни
Украина Украина
18:01 28.08.2019
Гафарова признали виновным в "участии в вооруженном формировании"
17:21 28.08.2019
У Кремлі відреагували на звільнення Вишинського з-під варти
17:01 28.08.2019
АРМА без конкурсу передала управління Херсонською нафтоперевалкою невідомій компанії
16:21 28.08.2019
ВМСУ проводят масштабные сборы с командирами бригад и полков
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд