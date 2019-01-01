Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется на соответствующий ответ со стороны России на освобождение журналиста Кирилла Вышинского киевским судом.

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" (Interfax.ru) в среду.

Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".

Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский войдёт в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил агентству Интерфакс-Украина, информированный источник.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался давно отказался от обмена и свою позицию не менял.