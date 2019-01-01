Глава СПЧ надеется на соответствующий ответ России на освобождение Вышинского в Киеве

15:21 28.08.2019   Украина

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов надеется на соответствующий ответ со стороны России на освобождение журналиста Кирилла Вышинского киевским судом.

"Я очень рад, что в судьбе Кирилла Вышинского произошел такой решительный поворот. Считаю, это очень хорошая новость для всех нормальных людей. Журналисту, который не совершил правонарушения, нечего делать в СИЗО", - сказал Федотов "Интерфаксу" (Interfax.ru) в среду.

Он надеется, что "с нашей стороны будут соответствующие ответы".

Главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский войдёт в список для обмена между РФ и Украиной, сообщил агентству  Интерфакс-Украина, информированный источник.

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался давно отказался от обмена и свою позицию не менял.



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