Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области

15:01 28.08.2019   Украина

Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" с участием военнослужащих из 14 стран пройдут с 13 по 28 сентября во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает Интерфакс-Украина.

"Около 3,7 тысячи военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров блока, включая почти 375 американских военнослужащих и гражданских специалистов с 13 по 28 сентября примут участие в многонациональных учениях на территории Львовской области", - говорится в сообщении на странице Нагвардии в Facebook.

Отмечается, что масштабные учения "Rapid Trident 2019" пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных им. гетмана Петра Сагайдачного войск (с.Старычи, Яворовский район, Львовская область).

"Главная цель подобных учений - повышение способности подразделений Нацгвардии по выполнению различных задач, совершенствование уровня подготовки по выполнению служебно-боевых (боевых) задач, обмен опытом и повышение уровня совместимости между подразделениями НГУ, ВСУ, военными формированиями государств-членов НАТО", - подытожили в Нацгвардии.



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