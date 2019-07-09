Президент Грузии назвала условия возвращения к диалогу с Москвой
|14:41 28.08.2019
|Грузия
Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РБК.
«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала грузинский лидер (цитата по ТАСС).
По ее словам, России также необходимо признать тот факт, что отношения между странами не могут строиться на принуждении.
«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — добавила Зурабишвили.
Она напомнила, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с грузино-южноосетинской войны, которая длилась несколько дней в августе.
Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в конце июня, после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого республика потеряла за июль до $60 млн.
Ще на цю тему:
Россия остается главной экономической и политической угрозой для Грузии - опрос IRI
Президент Грузии призвала Россию не идти на эскалацию конфликта
Путин отказался вводить санкции против Грузии
Грузія вимагає розгляду у Раді Європи справи депортованих Росією
Грузия завершила переговоры с "Газпромом" по транзиту газа в Армению
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
В Лондоне в посольстве Грузии задержали прокремлеского блогера Грэма Филлипса / Видео
Грузия составила санкционный список в отношении России. В него внесены имена 33 граждан РФ