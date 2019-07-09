Основанием для возобновления диалога Грузии с Россией станет изменение позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Об этом в интервью телеканалу Euronews заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передает РБК.



«Чтобы иметь какие-то контакты [с Россией], возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала грузинский лидер (цитата по ТАСС).



По ее словам, России также необходимо признать тот факт, что отношения между странами не могут строиться на принуждении.



«Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем», — добавила Зурабишвили.



Она напомнила, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений с 2008 года, с грузино-южноосетинской войны, которая длилась несколько дней в августе.



Новый виток напряженности в отношениях двух стран начался в конце июня, после инцидента с участием депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство оппозиционных депутатов. После этого в Тбилиси и других городах Грузии прошли массовые протесты, которые сопровождались столкновениями митингующих с полицией. На фоне этого российские власти приняли решение ввести временный запрет на авиасообщение с Грузией. Из-за этого республика потеряла за июль до $60 млн.



