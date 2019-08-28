Wizz Air вирішив частіше літати в Україну: що зміниться
|14:21 28.08.2019
|Украина
Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air збільшить частоту польотів за існуючими маршрутами зі Львова в зимовому сезоні 2019/2020 років на 1 рейс на тиждень в порівнянні з минулим зимовим сезоном.
Про це повідомляє галузевий портал Avianews з посиланням на інформацію авіаперевізника, передає "Апостроф".
В pr-службі лоу-коста виданню підтвердили актуальність даних, внесених в систему бронювання. З них випливає, що підвищення частоти торкнеться маршруту Львів-Гданськ, який минулої зими виконувався з частотою два рази на тиждень, а тепер буде виконуватися з частотою три рази в тиждень.
Також аеропорт Львів отримає в майбутньому зимовому сезоні два додаткових рейси на тиждень за новим маршрутом до Ларнаки, який почне виконуватися з 28 жовтня 2019 року.
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