Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air збільшить частоту польотів за існуючими маршрутами зі Львова в зимовому сезоні 2019/2020 років на 1 рейс на тиждень в порівнянні з минулим зимовим сезоном.

Про це повідомляє галузевий портал Avianews з посиланням на інформацію авіаперевізника, передає "Апостроф".

В pr-службі лоу-коста виданню підтвердили актуальність даних, внесених в систему бронювання. З них випливає, що підвищення частоти торкнеться маршруту Львів-Гданськ, який минулої зими виконувався з частотою два рази на тиждень, а тепер буде виконуватися з частотою три рази в тиждень.

Також аеропорт Львів отримає в майбутньому зимовому сезоні два додаткових рейси на тиждень за новим маршрутом до Ларнаки, який почне виконуватися з 28 жовтня 2019 року.