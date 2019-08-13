Оператор об'єднаної енергосистеми України - компанія «Укренерго» повідомила Російську Федерацію про передачу до арбітражного суду вимог у спорі щодо втрачених активів компанії в Криму через анексію Росією Криму в 2014 році, повідомили в компанії.

«27 серпня 2019 року «Укренерго» передала спір для вирішення до арбітражного суду відповідно до Арбітражного регламенту Комісії ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Наступним кроком стане формування складу арбітражного трибуналу для розгляду цього спору», - сказано в повідомленні, передает УНІАН.

Зазначається, що інтереси «Укренерго» в спорі з Росією представляє міжнародна юридична фірма LALIVE зі штаб-квартирою в Швейцарії. LALIVE має успішний досвід підтримки позовів українських компаній до Росії у зв'язку з експропріацією активів.

«Укренерго» вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Також до вимог входить компенсація збитків від незаконної експропріації інвестицій «Укренерго» в Криму та порушення зобов'язання гарантувати повний та безумовний правовий захист», - йдеться в повідомленні. У компанії зазначили, що вимоги «Укренерго» виникли після захоплення Росією активів, майна та бізнесу компанії внаслідок незаконної окупації та анексії Криму в 2014 році. За інформацією прес-служби, в квітні 2018 року найвищим посадовцям РФ було вручено офіційні письмові повідомлення «Укренерго» про інвестиційний спір у рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією та Україною. Їх метою було проведення консультацій та переговорів із представниками Росії для вирішення спору шляхом переговорів, але російська сторона не надала відповіді.

Як повідомлялося раніше, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів.

Міністр юстиції України Павло Петренко раніше заявляв, що сума збитків від окупації Росією Криму оцінюється в 1 трильйон 80 мільярдів гривень.

Раніше голова «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомляв, що в анексованому Криму компанія «Укренерго» втратила близько 15 електричних підстанцій та кілька тисяч кілометрів ліній електропередач напругою 220 і 330 кВ. У квітні 2018 року «Укренерго» вручила російській стороні офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів компанії в Криму. Зокрема, компанія оцінила в 1 млрд дол. лише електромережу, яка залишилася на території Криму. У лютому 2019 року «Укренерго» підписала контракт зі швейцарською юридичною компанією на представлення інтересів компанії в позові до Росії про компенсацію збитків, завданих експропріацією активів держкомпанії в Криму.

Сума контракту «Укренерго» і LALIVE становить 49 млн грн на весь період співпраці.

