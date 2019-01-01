Первые семь месяцев года, оказались неожиданно удачными для государственного бюджета Греции, а ожидаемый первичный дефицит в размере 803 млн. евро превратился в профицит в размере 1,76 млрд., евро, что укрепило уверенность правительства в том, что оно может достичь целевого показателя излишков, согласованного с кредиторами, равного 3,5%. валового внутреннего продукта.

Чистая выручка бюджета выросла на 8,1% до 28,59 миллиарда евро, что на 2,13 миллиарда больше, чем планировалось, передают Русские Афины.

Этому способствовало единовременное решение, касающееся передачи расширенного управления афинским международным аэропортом, компании Fraport, которое принесло почти 1,4 миллиарда долларов в государственную казну, включая 271,6 миллиона налогов на добавленную стоимость.



Предыдущее правительство согласилось на гораздо меньшую сумму для продления, но Евросоюз оказал давление на возобновление переговоров.

Только на продление сделки с аэропортом пришлось более 40 процентов НДС, собираемого правительством (662 миллиона), но при этом общее поступление от НДС выросло всего на 8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Доходы от налогообложения недвижимости выросли на 11,8 процента, что составило чуть более 600 миллионов, а еще 644 миллиона поступили от других центральных банков ЕС, которые возвращали прибыль, полученную от продажи греческих облигаций.





