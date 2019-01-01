Суд задовольнив апеляцію на продовження утримання під вартою головного редактора РИА Новости-Україна Кирила Вишинського, якого підозрюють у держзраді.

Про це Українській правді повідомила речниця прокуратури Автономної Республіки Крим Катерина Діденко, передає НВ.

«Змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання … Київський апеляційний суд скасував рішення Подільського райсуду Києва (про утримання під вартою — ред.)».

При цьому Вишинський зобов’язаний з’являтися до суду на першу вимогу, повідомляти про зміну місця проживання і утриматися від спілкування зі свідками своєї справи.

Керівника РИА Новости-Україна Кирила Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді.

Йому закидають участь у пропагандистських акціях в Криму навесні 2014 року,спрямованих на підтримку російської окупації півострова.

За це президент Росії Володимир Путін закритим указом нагородив громадянина України Вишинського медаллю за заслуги перед вітчизною.