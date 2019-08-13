Волкер назвал уход России из Крыма условием восстановления G8
|13:01 28.08.2019
|Крым
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверен, что «уход» России из Крыма создал бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».
«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма»,— сказал господин Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» (цитата опубликована в русскоязычной версии Twitter Госдепа США), передает Коммерсантъ.
Восстановить формат G8 предложил президент США Дональд Трамп.
Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступилипротив.
По итогам саммита G7 во Франции лидеры «группы семи» призналинеобходимость укрепления сотрудничества с Россией.
При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано.
Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США.
Кремль считает формат G20 более предпочтительным в сравнении с «семеркой».
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