Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверен, что «уход» России из Крыма создал бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма»,— сказал господин Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» (цитата опубликована в русскоязычной версии Twitter Госдепа США), передает Коммерсантъ.

Восстановить формат G8 предложил президент США Дональд Трамп.

Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступилипротив.

По итогам саммита G7 во Франции лидеры «группы семи» призналинеобходимость укрепления сотрудничества с Россией.

При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано.

Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США.

Кремль считает формат G20 более предпочтительным в сравнении с «семеркой».