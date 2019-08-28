Объем засекреченных статей бюджета в 2017 году приблизился к 5 триллионам рублей

12:41 28.08.2019   Россия

В 2017 году Россия потратила на закупку вооружений и интеллектуальной собственности 4,85 триллиона рублей, что на четверть триллиона больше, чем годом ранее.

Это следует из детализации валового накопления за этот период от Росстата, которую проанализировал РБК, передает Новая Газета.

Доля «засекреченных статей» к ВВП в 2016-2017 годах оставалась неизменной — около 5,3% — увеличившись после 2015 года (тогда она составила 3,8 триллиона или 4,6% от годового ВВП). Детализацию за 2018 год ведомство еще не опубликовало, однако издание ожидает уменьшение доли.

По методике, которая используется с 2015 года, ведомство не раскрывает размеры затрат на системы вооружения длительного пользования (например, на самолеты, корабли и танки) и продукты интеллектуальной собственности (научные исследования, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных).

По оценкам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2017 году расходы России на закупку вооружений впервые начали уменьшаться и, по заявлениям властей, составляли 3,3% от ВВП,уменьшившись к 2018 году до 3,2% — тогда же Россия выбыла из пятерки стран-лидеров по тратам на оборону. Замминистра обороны Татьяна Шевцова оценивала их долю в этом году в 2,9%.



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