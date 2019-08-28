Величину прожиточного минимума установили в оккупированном Крыму

13:21 28.08.2019   Крым

Постановлением "Совета министров" оккупированного Крыма установлена величина прожиточного минимума в аннексированного  Крыму за II квартал 2019 года в расчете на душу населения в размере 10 748 рублей.

Для трудоспособного населения величина составляет 11 512 рубля, для пенсионеров – 8 843 рубля, для детей – 11 225 рублей, передает Крымская ПРАВДА.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за II квартал 2019 года по сравнению с I кварталом 2019 года увеличилась на 439 рублей.

Увеличение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено увеличением стоимости продуктов питания на 3,2 %, непродовольственных товаров – на 0,8 % и услуг - на 4,5 %.

Наиболее значительный рост цен во II квартале 2019 года наблюдался на морковь – на 41,1 %, лук – на 31,5 %, виноград – на 21,9 %, капусту – на 20,0 %, яблоки – на 17,2 %, пшено – на 15,7 %, картофель – на 13,6 %, свеклу - на 12,0 %, бананы – на 11,7 %. При этом снижение цен зафиксировано на свежие огурцы и помидоры  соответственно на 42,9 и 26,1 %,  яйца куриные – на 23,4 %, сахар-песок – на 4,7 %, кур – на 4,6 %, масло подсолнечное – на 1,2 %.



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