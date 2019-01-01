По данным государственной информационной базы данных в Украине учтено свыше 1,4 млн переселенцев.

Об этом информируют в Минсоцполитики, передает Информационное Сопротивление.

По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 человек, которые ранее проживали на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.