В Каспийском море произошло землетрясение

11:41 28.08.2019   Азербайджан

 В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Подземные толчки были зарегистрированы в 22:35 по местному времени, передает SalamNews со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана

Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 км. 



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