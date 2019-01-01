В Каспийском море произошло землетрясение
|11:41 28.08.2019
|Азербайджан
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Подземные толчки были зарегистрированы в 22:35 по местному времени, передает SalamNews со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана
Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 км.
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