В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Подземные толчки были зарегистрированы в 22:35 по местному времени, передает SalamNews со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана

Эпицентр землетрясения находился на глубине 50 км.