Маршрут "круизного недорозумения" «Князь Владимир» в 2020 году расширится до Абхазии.

Об этом сообщают ООО «Черноморские круизы», компания-оператор круизного сообщения в Чёрном море, передает ForPost.

Планируется, что в течение круизного сезона 2020 года лайнер совершит 5 заходов в порт Сухума, столицы Абхазии.

«В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов. Это даст нам возможность со следующего года уже около пяти судозаходов осуществлять в сухумский порт», - сообщил замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев.

Если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, чем ожидается, то количество заходов в порт Сухума также может увеличиться в течение сезона.