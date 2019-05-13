Маршрут "круизного недоразумения"«Князь Владимир» пополнится ещё одним городом на Чёрном море
|11:21 28.08.2019
|Крым
Маршрут "круизного недорозумения" «Князь Владимир» в 2020 году расширится до Абхазии.
Об этом сообщают ООО «Черноморские круизы», компания-оператор круизного сообщения в Чёрном море, передает ForPost.
Планируется, что в течение круизного сезона 2020 года лайнер совершит 5 заходов в порт Сухума, столицы Абхазии.
«В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов. Это даст нам возможность со следующего года уже около пяти судозаходов осуществлять в сухумский порт», - сообщил замруководителя Росморречфлота Захарий Джиоев.
Если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, чем ожидается, то количество заходов в порт Сухума также может увеличиться в течение сезона.
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