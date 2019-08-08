В оккупированном Крыму "легализовали" бизнес по получению украинских паспортов

11:01 28.08.2019   Крым

В оккупированном Крыму "легализован" новый бизнес: услуги по получению крымчанами украинских заграничных и внутренних паспортов. Интернет полон объявлениями: «Украинский паспорт недорого», «восстановление украинского паспорта» и подобными.

Как передает корреспондент РИА Новый День, у многих крымчан сохранились синие украинские паспорта – в 2014 году сдать их обязали только госслужащих. Интерес к украинским документам усилился, после того, как в 2017 году граждане этой страны получили право безвизового въезда в Европу. А есть спрос – появилось и предложение, сначала – полуподпольное. В отсутствие поездов вокзал в Симферополе опустел, жизнь переместилась на привокзальную площадь. Достаточно было побродить там с задумчивым видом, как к вам тут же подходили владельцы машин с херсонскими номерами и тихо спрашивали, куда ехать: в Новоалексеевку к киевскому или харьковскому поезду или в херсонский ОВИР (теперь он называется Державне пiдприємство «Документ»).

Сейчас договориться о поездке можно через интернет-диспетчера: он готов перезвонить через минуту, но отвечает на вопросы и по переписке. «Наш водитель возит людей на подачу в паспортный сервис 2-3 раза в неделю, включая субботу...», «Херсон или Новотроицк. Срок – от 2 недель до 3х месяцев, в зависимости от пакета документов, срочности и других нюансов».

Если простая поездка микроавтобусом Симферополь – Харьков (650 км) стоит 2 тысяч руб или 800 гривен, то стоимость предлагаемой «паспортной» услуги в близком Херсоне (250 км) – 5 тысяч 600 руб, украинская госпошлина оплачивается отдельно. Судя по информации украинских сайтов, эта официальная сумма составляет 682 гривны, ускоренное оформление – 1 тысяча 34 (1 гривна – это 2,5 рубля).

"Крымские власти" периодически призывают крымчан отказаться от поездок за Перекоп из-за непрогнозируемых рисков, но поток жаждущих безвиза не иссякает.

Немолодой мужчина похвастался: работая в Польше, получал 1 тыс 300 гривен (3 тыс 250 руб) в день. На стройках оккупированного Крыма платят 1 тыс -1 тыс 200 руб в день.

Поэтому вполне вероятно, что уже и так популярная услуга «украинский паспорт» и впредь будет пользоваться спросом.
 



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