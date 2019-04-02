ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) завершило эксплуатационное дноуглубление в Херсонском морском порту.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передают Порты Украины.

Общий объем работ составил более 400 тыс. кубометров. Порт стал четвертой гаванью, в которой завершились работы по восстановлению паспортных глубин в 2019 году. «Восстановление паспортных глубин в морских портах — это одна из главных функций АМПУ, согласно Закону «О морских портах». В этом году мы уже провели дноуглубление в портах Одесса, Черноморск, Измаил. Теперь к ним добавился еще и в Херсон. Кроме этого сейчас продолжаются работы в Николаеве, а также в двух украинских портах на Азове — Мариуполе и Бердянске. Таким образом АМПУ, как мы и планировали, в 2019 году проведет эксплуатационное дноуглубление сразу в 7 портах. Это позволит частным и государственным стивидорным компаниям работать более эффективно, а также снизит себестоимость транспортировки грузов через морские порты Украины», — отметил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

В соответствии с договором подрядчик — ООО «СМД Инвест», которого АМПУ выбрало на открытом тендере в системе электронных закупок Prozorro, восстановил паспортные глубины в акватории морского порта Херсон, операционной части у причалов, на участках подходного канала к порту и на подходном канале к карьеру селе Рибальче.

«Проведение работ по эксплуатационному дноуглублению в порту Херсон происходило с обеспечением всех природоохранных мероприятий, в соответствии с действующими нормами и правилами», — отметил начальник администрации Херсонского порта Владимир Гаращенко.

После завершения дноуглубительных работ глубина подходного канала (речная часть ХМК) до Херсонского морского порта составила 8,25 метра, якорных мест — 8,25 метра, подходного канала к песчаному карьеру селе Рыбальче — 4,1 метра.

Показатели глубины на операционной части акватории приведены в соответствие с паспортными и имеют значения у причалов Херсонского филиала ГП «АМПУ» — от 2,5 метра (№ 7) до 8,5 метра (№№ 4, 5, 6), у грузовых причалов, на которых работает Филиал «Херсонский речной порт» АСК «Укрречфлот» — от 3,3 метра до 4,4 метра, у причалов портового оператора ООО «Смарт-Мэритайм групп» — 7 метров, у причалов Херсонского представительства ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами» — от 4,1 метра до 9,6 метра, у причалов морского терминала ХГЗ «Паллада» — от 4,6 метра до 6 метров.

Эксплуатационное дноуглубление в Херсонском порту началось в декабре 2018 года.

Херсонский морской порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 километрах от устья реки. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,317 километра. В порту работают ГП «Херсонский морской торговый порт», ПАО «Херсонский комбинат хлебопродуктов», ООО «Херсонес», ХПГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», Херсонский государственный завод «Паллада» и другие портовые операторы.

Херсонский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 8% — до 3,074 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 2,3% против 2,5% в 2017 году.